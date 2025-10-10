A Bagnolo Piemonte l’ultimo saluto a Patrick Magnano, vittima dell’incidente sull’A22 del Brennero

Saranno celebrati domani, sabato 11 ottobre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nella frazione Villaretto di Bagnolo Piemonte i funerali di Patrick Magnano, 39 anni, vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre sull’autostrada del Brennero.

Lo schianto, violentissimo, è avvenuto a circa un chilometro dallo svincolo di San Michele all’Adige, in provincia di Trento, quando il furgone guidato da Magnano si è scontrato con un mezzo pesante che lo precedeva.

Da qualche tempo Patrick si era trasferito a Piasco, in valle Varaita, dove viveva con la moglie Jaqueline.

Originario di Bagnolo Piemonte, era figlio del noto fotografo sportivo Elio Magnano, conosciuto in tutto l’ambiente dei rally.

Proprio dagli organizzatori e dagli appassionati di motorsport della provincia di Cuneo e di tutto il Piemonte sono giunti in queste ore numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Come il padre, anche Patrick era un grande appassionato di fotografia e motori, due passioni che lo avevano sempre accompagnato nella vita.

La notizia della sua morte ha profondamente scosso le comunità di Piasco e Bagnolo Piemonte, dove Patrick era conosciuto e stimato per la sua gentilezza e la sua disponibilità. L’intera valle si stringe attorno ai familiari in questo momento di dolore.

Oltre alla moglie Jaqueline e al papà Elio lascia la mamma Liliana con Bartolo, le sorelle Nicoletta con Andrea, Francesca con Daniele, il fratello Stefano con Lara, le nipoti Giada, Rebecca e Mia,i nonni Beppe e Piera, gli zii, i cugini, i parenti e tutti gli amici.

Dopo i funerali nella chiesa della frazione Villaretto di Bagnolo Piemonte la salma sarà trasferita al Tempio Crematorio Hysteron di Piscina per il rito della cremazione.

Il rosario sarà recitato nella chiesa Parrocchiale San Pietro in Vincoli di Bagnolo Capoluogo, questa sera venerdì 10 ottobre alle 20,30.

