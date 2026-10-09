Prima neve sulla Granda: imbiancato il Monviso e chiuso il Colle dell'Agnello

Ieri, 8 ottobre 2026, una vasta area depressionaria di origine nordatlantica ha causato sul Piemonte un marcato peggioramento del tempo a partire da metà pomeriggio con persistenti correnti umide e perturbate da nordest negli strati medio-bassi dell’atmosfera che, ruotando attorno al minimo depressionario, hanno determinato precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che sono risultate localmente forti o molto forti nel corso della serata sul Piemonte occidentale e meridionale, con cumulate significative.

I fenomeni più intensi sono stati registrati nel pomeriggio nell’Alessandrino, al confine con la Liguria (68 mm in tre ore a Capanne di Marcarolo). Piogge molto forti hanno colpito in serata l’Astigiano: sono stati registrati 61 mm in un’ora e 86 mm in tre ore a Montaldo Scarampi e 70 mm in tre ore nella stazione di Asti Tanaro.

Nelle restanti aree della regione l’intensità delle piogge è stata moderata (su Cuneese e Torinese) o lieve.

Ieri è scesa anche la neve, la prima della stagione, oltre i 2600 m sulle zone di confine di Alpi Graie e Alpi Cozie nord di confine. I quantitativi maggiori si sono registrati in Val Susa, dove la quota neve è scesa localmente fino a 1700-1800 metri, con accumuli di circa 20-30 cm oltre i 2000m di quota.

Altri quantitativi importanti si sono registrati al Colle dell’Agnello (2650m circa) in Valle Varaita, dove sono caduti 40 cm di neve. Neve anche sul Monviso.

Sui restanti settori alpini, dove le precipitazioni sono state meno intense, le nevicate sono state più scenografiche con valori inferiori ai 5 cm oltre i 2500-2700m.