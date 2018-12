Trovare persone che lavorino con passione: la sfida di Gruppo Monviso

Il problema della disoccupazione è una questione sempre attuale nella situazione odierna del paese, in particolare per quanto riguarda le aziende che decidono di investire sul proprio territorio, creando nuovi posti e nuova linfa per il tessuto sociale in cui si muovono.

Oggi incontriamo Alessandro Castillo, titolare dell'agenzia Gruppo Monviso Immobiliare, presente nel saluzzese e nelle valli circostanti, con 5 punti vendita a Saluzzo, Barge, Paesana, Bagnolo Piemonte e Sampeyre.

“Trovare un posto di lavoro che prospetti una crescita individuale e di gruppo, è una speranza per il futuro personale di molti giovani, che, attualmente, sono rassegnati a guardare lontano per trovare opportunità interessanti. Come azienda, abbiamo sempre creduto nei progetti personali a lungo termine e con lungimiranza, cercando di inserire personale da formare in modo qualificato, che sappia vedere nel mondo immobiliare non solo un'opportunità lavorativa, ma un modo di inserirsi nel territorio e di creare relazioni.”

Chiediamo a Castillo quale sia il riscontro in questi anni: “Non sempre positivo, devo ammettere, e di questo siamo rimasti anche sorpresi. Ricercare soggetti che abbiano voglia di mettersi in gioco, di investire su loro stessi per crearsi una professione, e non soltanto per cercare un impiego tranquillo, è difficile, a volte estenuante, e questo ci fa fortemente riflettere, a fronte della situazione in cui versano molti soggetti, più o meno giovani, in questo momento molto critico sul fronte disoccupazione. Ma per crescere in modo sano, un'azienda necessita di scommettere sulle persone, creando rapporti di fiducia, in cui queste stesse persone giorno dopo giorno, diventino da un lato imprenditori di loro stessi, e dall'altro lato siano supportati da un gruppo di lavoro forte e solido.”

“Stiamo attualmente cercando delle figure,” continua Alessandro Castillo “per tutta la zona del Saluzzese e delle valli del Monviso. La nostra azienda è in costante sviluppo, e non ci poniamo limiti. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere come copertura territoriale sono molto alti”, aggiunge deciso. “I requisiti? Come dicevo, la voglia di mettersi in gioco è il primo, congiunto al desiderio di crescere davvero insieme ad un progetto. Il secondo, più materiale, è la necessità essere automuniti, in quanto il lavoro di agente immobiliare prevede di doversi spostare in auto sul territorio. Poi, ultimo, ma non meno importante, la passione per tutto ciò che fa parte di questo mondo: dall'entrare nella vita delle persone che si affidano a noi durante una scelta importante, al saper trasmettere al meglio la conoscenza del territorio, e l'amore per tutto ciò che ci circonda. Vivere e lavorare in una zona come la nostra, vuol dire comprenderne le potenzialità e saperle riconoscere e valorizzare, che sia il cuore pulsante del Marchesato, con la sua storia e il suo fascino, o gli scorci mozzafiato delle Valli, tra gli antichi borghi in pietra come Ostana e Chianale, e i centri sportivi come Rucas, Crissolo e Sampeyre. La passione e il rispetto per questo progetto, è di certo una delle spinte verso il successo in questo lavoro.”

Per proporre la vostra candidatura a Gruppo Monviso Immobiliare, inviare curriculum dettagliato a: info@gruppomonviso.it