Vicoforte, genitori divisi sul sabato a scuola: decisione rinviata all'autunno

"A gennaio - racconta - ho incontrato in Comune la direttrice didattica, Vilma Peirone, la quale mi ha illustrato la richiesta di una parte dei genitori degli alunni della scuola elementare e materna di avere il sabato libero da impegni scolastici e, sempre in quell'occasione, mi ha portato a conoscenza di una consultazione avvenuta per capire la portata della richiesta, che ha registrato una spaccatura al 50% delle volontà dei genitori: in 73 si sono dichiarati contrari al sabato a casa, in 74 favorevoli. Di lì in poi, in maniera naturale, si sono formati due gruppi di genitori, che a turno su loro richiesta sono stati sentiti sia dal sottoscritto che dal vicesindaco".