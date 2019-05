Saluzzo un weekend di sport tricolore con il Campionato italiano di corsa in montagna a staffetta

Si è chiusa con numeri importanti l’iscrizione al Campionato italiano di corsa in montagna a staffetta che si corre a Saluzzo, in questo fine settimana.

Sono oltre 800 gli atleti tra tutte le categorie, 61 compagni femminili assolute (junior, seniores e master) 120 quelle maschili, quasi 400 gli atleti delle categorie giovanili.

Per il secondo anno, dopo il successo della prima prova dei Campionati Italiani di salita e discesa del 2018, la città indossa il tricolore ospitando la competizione sportiva. Propone un tracciato unico nel suo genere: una corsa in montagna che non si corre in solitaria tra i sentieri alpini ma le antiche mura, viuzze, monumenti storici, giardini e parchi privati in collina, messi a disposizione dai saluzzesi.

Sabato 11 maggio, nel pomeriggio si disputeranno il Campionato Italiano di staffette allievi abbinati al Trofeo nazionale di Staffette Cadetti. Domenica 12 maggio al mattino, si corre il Campionato Italiano di staffette assoluti, juniores e master.

Due i giorni di gara, due gli arrivi e le partenze. Sabato, in piazza Castello partenze dalle 13,30 e arrivo delle categorie giovanili. Domenica, in corso Italia protagonisti "gli assoluti", con partenza alle 9 delle donne e alle 10,30 degli uomini. Possibilità di seguire lo svolgimento della gara attraverso due televisori posti sulla tribuna di piazza Vineis.

Le premiazioni con il cerimoniale tricolore avverranno in piazza Cavour, nel primo pomeriggio dopo il pasta party.

Sono iscritti alla competizione gli atleti migliori italiani, che saranno alle prese con un tracciato di tre frazioni da 6,875 km; per le donne due frazioni da 5,305.

Attesissimi i campioni cuneesi della Corrintime Bernard e Martin Dematteis, che sono i campioni in carica nella specialità, insieme al valdostano Henry Aymonod, titolo vinto ad Arco di Trento lo scorso anno. Nell'elenco delle iscritte, campionesse da non perdere d'occhio.

Le categorie giovanili, se cadetti/e (u16) e allievi/e (u18) si giocheranno il tricolore, mentre la categoria ragazzi (u14) sarà in gara esclusivamente per il titolo regionale.

La corsa è organizzata dall’Atletica Saluzzo con il Comune e il Parco del Po Monviso, sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Punto di forza della gara e particolarità della manifestazione che ha reso ancora vincente Saluzzo come città del Campionato italiano della specialità, è il fatto di correre nelle vie del centro storico e nei parchi privati in collina. Grazie alla disponibilità delle famiglie Carè, Chirone, De Chiesa, Frandino, Galleano, Gallo, Givi, Marocchino, Martingengo, Mentone, Quaglia, Rinaudo, Viano ad aprire le porte delle proprietà per ospitare l’impresa sportiva dei campioni darà al pubblico e tifoseria la possibilità di seguire da vicino una gara, solitamente disputata su sentieri alpini. Altre info su: www.atleticasauzzo.it

Modifiche della viabilità per la gara- Sabato 11 maggio

Dalle 8 alle 19 di sabato 11 maggio divieto sosta, con rimozione forzata, in tutta la piazza Castello, con divieto di transito nella stessa dalle 12 alle 19. Dalle ore 12 alle 18.30 sono istituiti i divieti di transito e sosta, con rimozione forzata, in via San Lorenzo, nel tratto da via San Bernardino/piazza Castello fino al civico numero 24, in tutta la via Caciotta ed in via Santa Chiara;

Domenica 12 maggio – centro storico

Dalle 7 alle 15 di domenica 12 maggio sono vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, in piazza Cavour, area parcheggi centrali e lungo il palazzo del Sole; dalle 8 alle 15 è vietata la sosta, con rimozione forzata, in: via Gualtieri, Via Deodata, Piazzetta dei Mondagli, Discesa alla Piazzetta, Via Valoria Superiore, Salita al Castello, Salita alle Carceri, Via Valoria Inferiore, Salita Malacarne, Piazza Castello, Via Santa Chiara, Via San Giovanni (ultimo tratto verso via Salita al Castello), Via della Chiesa, Via Griselda, Piazzetta Ballore, Via Palazzo di Città, Corso Italia nel tratto compreso tra i civici numeri 97 e 105.

Centro cittadino

Dalle 8 alle ore 15 di domenica 12 maggio è vietato il transito a tutti veicoli (compresi gli autorizzati nell’area pedonale), durante il passaggio dei partecipanti alla competizione, lungo il seguente percorso: Via Silvio Pellico, Corso Italia, Via Gualtieri, Via Deodata, Piazzetta dei Mondagli, Via Valoria Superiore, Salita al Castello, P.zza Castello, Salita alle Carceri, Via Valoria Inferiore, Via San Lorenzo, Via Cacciotta, Via Santa Chiara, Via San Giovanni, Via Della Chiesa, Via Griselda, Via Palazzo di Città e corso Italia (anche compreso tra via Palazzo di Città e via Torino),Via Torino (tra corso Mazzini e corso Italia).