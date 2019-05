A Grinzane Cavour l’Onaf festeggia 30 anni di impegno a favore dei formaggi di qualità

Sabato 8 e domenica 9 giugno, al castello di Grinzane Cavour, l’Onaf convention darà il via alle iniziative per celebrare i trent’anni dell’Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi. Nata nel novembre del 1989 a Cuneo, su iniziativa dell’allora presidente della Camera di commercio Giacomo Oddero, dal 1992 l’Onaf ha sede nel prestigioso castello di Grinzane Cavour, da cinque anni patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Ed è proprio da Grinzane che inizieranno gli appuntamenti per festeggiare un anniversario importante, ricordando cosa è stato fatto in tre decenni e mettendo le basi per l’attività futura.

L’Onaf è l’unica associazione italiana che, attraverso la tecnica di assaggio dei formaggi, promuove la conoscenza dei prodotti caseari italiani. In trent’anni ha formato circa 15mila assaggiatori. Oggi l’Organizzazione è presente in 15 regioni italiane con 36 delegazioni, alle quali va aggiunta una delegazione in Svizzera, nel Canton Ticino. I soci attivi (ordinari, assaggiatori e maestri assaggiatori) sono circa 1.700. Ogni anno l’Onaf organizza sul territorio nazionale in media quindici corsi per assaggiatori, di primo o di secondo livello.