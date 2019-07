Frontale sulla “Saluzzo-Savigliano”: ci sono dei feriti, di cui uno elitrasportato in codice rosso al CTO di Torino (FOTO)

È stato elitrasportato al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino uno dei feriti nel grave incidente stradale avvenuto poco fa sulla strada provinciale 662, il rettilineo che collega Saluzzo e Savigliano.

Due auto, un’Alfa Romeo Giulietta ed una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente, prima della rotatoria nei pressi dello stabilimento della Saint Gobain, in direzione Savigliano. Il sinistro è avvenuto, praticamente, di fronte al ristorante “El brandè”.

Ingente la mobilitazione di soccorsi intervenuti sul posto: due squadre di Vigili del fuoco da Saluzzo e Savigliano, l’emergenza sanitaria, con l’elisoccorso, la medicalizzata di Savigliano e le ambulanze di base Saluzzo e di Manta e le forze dell’ordine, con la pattuglia della Polizia locale “Terre della Pianura”.

Nell’incidente si registrano più feriti. Uno di questi è stato elitrasportato al CTO di Torino, in codice rosso, di estrema gravità, per via dei gravi traumi riportati nello scontro. I medici, dopo averlo stabilizzato ed intubato sul posto, ne hanno predisposto il trasferimento d’urgenza presso il trauma center torinese.

Gli altri feriti, in condizioni meno gravi, sono stati trasportati in ambulanza in ospedale.