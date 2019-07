Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

MARTEDI’ 9 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

Cinema & Easyfood

Siate romantici e pronti ad essere stupiti. Il pluripremiato film hollywoodiano arriva sullo schermo del Baladin Open Garden: A STAR IS BORN

Premio Oscar come miglior canzone e colonna sonora e come migliore attrice. La stravolgente coppia Lady Gaga e Bradley Cooper incanta tutti. La storia di una rock star, lui; e di una cantante troppo timida per brillare, lei. Cooper lascia spazio alla musica e alle parole, reinterpreta un grande classico del 1937 e dona una nuova immagine a miss Germanotta. Da gustarsi prima, dopo e durante la pellicola: burrito con guacamole. Cucina "street" e spine Baladin sempre aperte.





MERCOLEDI’ 10 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

Serata spettacolo - Circo

Un'anteprima assoluta ed inedita di Aspettando Circondata, l'incredibile festival di teatro di strada, circo e arti performative di Mondovì. Al parco vi presentiamo Simona Randazzo, in "Red hot Chili Puppet": un pupazzo gigante che ride, parlare e ama stare al centro dell'attenzione. A seguire Ewan Collsel, un'artista scozzese che ama esibirsi in giocoleria... pericolosa... con oggetti di uso quotidiano e... MOTOSEGHE!

Da gustarsi durante la serata di spettacolo le mitiche bufale di Cuneo del caseificio Moris.





GIOVEDI’ 11 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

Street Food all’italiana: Pizza Gluten Free

Uno street food unico e all'italiana, una serata singolare che saprà regalarvi grandi storie ricche di genuinità e di creatività. Ospite al Baladin Open Garden la "pasticceria Cuneo" con la loro pizza gluten free. Un impasto con farine speciali, senza glutine, per poter coccolare tutti. Tre gusti differenti vi faranno scoprire questo prodotto.

Da abbinare la nostra NAZIONALE Gluten Free: i suoi profumi sono delicati e mantengono uguale equilibrio tra le parti maltate, fruttate ed erbacee ed un'inalterata leggerezza. Cucine "street" e spine Baladin aperte dalle 18.00





VENERDI’ 12 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

BALADIN BEER FEST

Inizia la nostra festa, o meglio la festa della birra Viva Baladin: il BALADIN BEER FEST.

Tre giorni dove potrete assaggiare tutte le nostre birre: più di 30 differenti. E non mancheranno le nostre birre invecchiate nelle botti, le riserve speciali di Teo. Una selezione di birre speciali che non avete mai provato o è da un pò che non vedete in giro! Alcuni esempi? Rosa, la Magika, la Nazionale Revolution, l'Open Gold special, l'Italian Alley, India festival, le Xyauyù. Il parco apre alle 18.00 con le proposte della cucina "street" e una beer cocktail area. Durante la serata: DJ BUBU - energia, musica e divertimento. Questa settimana vi proponiamo ITALICO: elixir di camomilla Bordiga, zafferano e top di Nazionale Baladin.





SABATO 13 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

BALADIN BEER FEST

E anche domani vi proponiamo tante birre differenti. Provate la differenza tra le Mama Kriek di due anni diversi, divertitevi assaggiando la birra fatta con le prugne e riscoprite l'incredibile brettata Oval. Per tutta la sera pizza alla romana. I nostri chef Christian Meloni del Rio e Alessio Borrelli pensano a farciture differenti ogni settimana. Ad accompagnarvi musica pop in una cascina storica del 1600 dall'animo rock. La birra Viva ti aspetta al Baladin Open Garden.





DOMENICA 14 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 10.30 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

BALADIN BEER FEST & MOBI DAY

Domenica al Baladin Open Garden è cotta pubblica!

Questa domenica potrete vedere per la prima volta il birrificio in funzione durante la visita della mattina ed assistere alla cotta del vincitore del concorso nazionale di homebrewing dell'anno 2018. Un grande evento, ormai storico arrivato alla 18esima edizione sarà protagonista nel parco: CAMPIONATO DI HOMEBREWING organizzato da MoBi, gli appassionati che fanno la birra a casa. Per tutto il giorno visite gratuite alla produzione dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 (per prenotazioni visite@baladin.com ).

Il negozio sarà aperto fino alle 19.00 per i tuoi acquisti. Per tutto il giorno menù fisso del pranzo dedicato e una super sorpresa birraria (prenotare al 3406076351)! Nel pomeriggio non mancheranno i nostri eventi "dalla Terra con le mani". Alle 14.30 incontra le aziende agricole Mieli Amel, Agrigelateria San Pè e gli Zappatori di Langa che ti faranno assaggiare un gelato davvero speciale! Alle 15.00 le premiazioni e a seguire Teo parlerà dell'importanza della filiera italiana per la coltivazione delle materie prime. Il pomeriggio continua con il laboratorio del cioccolato alle 16.00 dentro la cascina insieme a Marta.

Dalle 19.00 non andate via pizza scrocchiarella e tutte le spine Baladin pronte a dissetarvi!