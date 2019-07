Bra, una serata extra con gli Aperitivi in Consolle per recuperare l’esordio bagnato dalla pioggia

Nella foto di Tino Gerbaldo, un momento della serata di esordio degli Aperitivi in Consolle, dello scorso venerdì 17 maggio

Bra, aperitivo bagnato, aperitivo fortunato. Chi venerdì 17 maggio si è perso l’esordio sotto la pioggia degli "Aperitivi in Consolle", potrà rifarsi nella serata supplementare del 12 luglio con Takagi & Ketra, Jovanotti, Calcutta, Irama, J-AX, Boomdabash e tutti i tormentoni estivi.

Se il maltempo di allora aveva frenato l’uscita di casa, oggi c’è una platea pronta a ripartire e a buttarsi nella movida. Musica di qualità attraverso i dj set disseminati per il centro cittadino e atmosfera relax da weekend.

Ce ne sarà per tutti i gusti e per i palati più raffinati, grazie ai drink che fanno subito estate. Tutto è bene quel che finisce bene e, a questo punto, non rimane che proporre un brindisi… a base di Spritz, ovviamente!