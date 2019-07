Villanova Mondovì, commossa, ha intitolato lo sferisterio di Madonna del Pasco ad Alessandro Bessone

Aneddoti, commozione e anche qualche lacrima: lunedì 8 luglio, a Madonna del Pasco, si è tenuta la cerimonia d'intitolazione dello sferisterio ad Alessandro Bessone, ex giocatore e vicesindaco e assessore del Comune di Villanova Mondovì dal 2013 al 2018, stroncato da un malore improvviso un anno fa sul colle di Fremamorta, a soli 42 anni d'età.

Dopo la Santa Messa di anniversario, tenutasi alle 19.30, nel santuario della frazione villanovese, il sindaco, Michelangelo Turco, ha condiviso con le altre autorità e con il pubblico presente il suo personale ricordo di Alessandro Bessone, prima di associare ufficialmente, con tanto di targa, il suo nome al perimetro di gara.

Non si è trattato, tuttavia, della sola iniziativa di commemorazione prevista; infatti, domenica 14 luglio sarà celebrata una Messa sul lago superiore di Fremamorta su iniziativa della Pro Paschese, compagine in cui Alessandro Bessone ha militato per numerose stagioni.

