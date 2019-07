Prosegue il "Cinecamper": a Busca arriva la scalata impossibile del Dawn Wall

Giovedì 25 luglio alle ore 21, in piazza Giovanni Paolo II a Busca, nuova tappa del “Cinecamper” del Nuovi Mondi 2019, il festival in viaggio per la montagna curato da Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni di Kosmoki.

La rassegna cinematografica, che grazie ad un camper speciale trasformato in proiettore porta la magia del cinema nelle piazze dei paesi, proporrà al pubblico, in collaborazione con Occitamo, la proiezione di “The Dawn Wall”, film documentario statunitense del 2017 (durata 100 minuti) diretto da Peter Mortimer e Josh Lowell.

L’ingresso è libero.

Il programma completo e aggiornato del “Cinecamper” 2019 si può trovare sul sito www.nuovimondifestival.it o sulla pagina FaceBook del Nuovi Mondi Festival.

Il film racconta l’impresa compiuta da Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson nel gennaio 2015, quando i due alpinisti catturarono l’attenzione del mondo con la loro impresa sulla Dawn Wall, una via apparentemente impossibile di 915 metri nello Yosemite National Park, in California. Per Caldwell si trattava di molto più di una scalata, ma è stato il culmine di una vita vissuta superando gli ostacoli. All’età di 22 anni è stato preso in ostaggio dai ribelli in Kirghizistan, poco dopo ha perso il dito indice.

Così, quando anche il suo matrimonio è andato in fumo, è sfuggito al dolore concentrandosi sullo straordinario obiettivo di scalare la Dawn Wall. Tra dedizione e ossessione, Caldwell e Jorgeson hanno trascorso sei anni pianificando meticolosamente la via. Nel tentativo finale, in diretta mondiale, Caldwell si è trovato di fronte a un momento decisivo: abbandonare il partner per realizzare il suo sogno, o rischiare il successo per il bene della loro amicizia?