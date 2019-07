I lavori del teleriscaldamento tornano in corso Nizza: dal 1° agosto chiusure e divieti

Chiusura al transito beicolare e divieti temporanei di sosta sul lato dei civici pari (con interessamento anche del marciapiede) dalle 08:00 di giovedì 1 agosto 2019 in corso Nizza (senso di marcia ascendente).

Inizialmente lungo il tratto compreso tra via Sobrero (esclusa) e l'incrocio di via Beppino Nasetta. Nella primissima fase dell'allestimento sarà ancora consentita l'uscita dei veicoli da via Nasetta.

Il senso di marcia discendente di corso Nizza potrà essere percorso regolarmente da tutti i veicoli.