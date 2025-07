Lavori sul ponte della Fondovalle SP 12: sopralluogo conferma la riapertura entro il 9 agosto

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 21 luglio, il sopralluogo al cantiere della Provincia di Cuneo a Bastia Mondovi sul ponte lungo al Fondovalle SP 12.

Allo stesso erano presenti Pietro Danna, Consigliere Provinciale con delega alla viabilità del Reparto di Mondovi, il Sindaco di Bastia Mondovi Francesco Rocca, unitamente ai due assessori Clerico e Vivalda, i Sindaci di Niella Tanaro e Ciglie, una delegazione rappresentativa dei commercianti della zona, i tecnici della Provincia di Cuneo ed una rappresentanza della appaltatrice Coinge Srl.



L’occasione è stata utile per fare il punto sullo stato dei lavori, che stanno proseguendo a spron battuto: salvo imprevisti la viabilità sarà riaperta completamente entro il 9 agosto, nel pieno rispetto del cronoprogramma.



“Ad inizio giugno, insieme al Presidente Luca Robaldo, avevamo incontrato il Comune e i commercianti locali assicurando loro che la Provincia avrebbe monitorato costantemente l’andamento di questo importante cantiere, e così è stato anche nel caso del sopralluogo odierno", le parole del consigliere Danna.

Che continua: "Al netto di imprevisti, infatti, riusciremo a riaprire la circolazione su questo importante tratto di SP 12 entro il 9 agosto, come avevamo promesso ed in linea con il cronoprogramma dell’intervento".

Pietro Danna sottolinea il suo grazie a chi ha permesso tutto ciò: "Ringrazio innanzitutto la appaltatrice per l’impegno profuso e l’ottimo lavoro svolto, i dipendenti del Reparto Viabilità di Mondovì della Provincia di Cuneo per essersi interfacciati costantemente con l’impresa appaltatrice e l’amministrazione comunale per la collaborazione. Infine, un sentito ringraziamento va ai commercianti locali i quali, nonostante il cantiere abbia indubbiamente arrecato loro qualche disagio, hanno compreso le necessità di questo nostro intervento sapendo fare squadra tra loro: il dialogo tra la Provincia ed il territorio è stato sempre franco, collaborativo e serio”.