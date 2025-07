Variante Demonte, Bergesio (Lega): "Variante Demonte, via libera decisivo dall'Europa. Gara d'appalto entro fine anno grazie ad un coordinamento eccellente"

Il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) esprime grande soddisfazione per il parere positivo appena giunto dalla Commissione Europea sul progetto della variante di Demonte, un passaggio fondamentale che apre la strada alla realizzazione di un'opera strategica per il Piemonte e l'Italia, fortemente voluta e sostenuta dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il cui costo ammonta a 92 milioni di euro finanziati dall’attuale Governo.

"Entro i primi giorni di settembre si chiuderà la conferenza dei servizi e pertanto si potrà indire la gara d'appalto dell'opera entro fine anno ed arrivare all’aggiudicazione dei lavori entro estate 2026 - dichiara Bergesio -. Tutto questo grazie all’ottimo lavoro di coordinamento tra Ministero delle Infrastrutture, ANAS e Regione Piemonte”.



Il parere della Commissione Europea, giunto oggi, conferma la giustificazione del progetto per "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico", riconoscendo l'importanza della variante di Demonte per decongestionare il traffico pesante dalla S.S. 21 dal centro abitato e storico di Demonte. Questo porterà ad un significativo miglioramento della qualità della vita dei residenti, con una riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico e la valorizzazione del patrimonio urbano.

La Commissione ha altresì riconosciuto l'assenza di soluzioni alternative valide che non avrebbero inciso negativamente su aree più estese o vulnerabili, confermando che il progetto proposto rappresenta il miglior equilibrio tra interesse ecologico e pubblico.

La Commissione ha ritenuto adeguate le misure compensative proposte dalle autorità italiane. Queste prevedono un ripristino e la creazione di habitat per una superficie totale di oltre 17.600 m². Inoltre, il sito Natura 2000 IT1160036 "Stura di Demonte" sarà ampliato di oltre 18.000 m² per includere le nuove aree di compensazione.



Il Senatore Bergesio conclude: "Il parere positivo da Bruxelles è la dimostrazione che, con determinazione ed un'attenta pianificazione, è possibile conciliare le esigenze di sviluppo infrastrutturale con la tutela ambientale. La variante di Demonte è un'opera attesa da tempo, fondamentale per la sicurezza stradale, la vivibilità del territorio e la fluidità dei collegamenti transfrontalieri. Ora, con il via libera europeo e il coordinamento in atto, siamo pronti a procedere spediti verso l'indizione della gara d'appalto entro la fine dell'anno”.