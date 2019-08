Martedì l'inaugurazione della piazzola di atterraggio per elisoccorso a Limone Piemonte: sarà operativa sia di giorno che di notte

Sarà inaugurata martedì 6 agosto, a Limone Piemonte, la nuova pista per l'atterraggio diurno e notturno per l'elisoccorso dell'emergenza sanitaria.

L'area prescelta per l'attivazione dell'elisuperficie è quella antistante l'ex Palaghiaccio, in Regione Meani, che l'Amministrazione comunale ha provveduto a sistemare e a rendere accessibile secondo i parametri richiesti.

Il test notturno che ufficializzerà l'attivazione del sito prevede il decollo dell'elicottero dalla base di Torino dopo il crepuscolo e l'arrivo a Limone intorno alle 21.30, dove il mezzo effettuerà una manovra di “touch and go”, ovvero atterrerà e, senza spegnere i motori, decollerà subito dopo per tornare alla base.

“L'amministrazione comunale ha voluto fortemente l'attivazione di questa pista di atterraggio, che riveste un ruolo centrale per la sicurezza delle persone e che si inserisce nel più ampio progetto di recupero dell'area dell'ex Palaghiaccio – commenta il sindaco di Limone Massimo Riberi -. Si tratta di un servizio che tornerà utile non solo alla cittadinanza limonese, ma anche ai comuni della valle.

L'obiettivo per il futuro sarà quello di valutare anche l'utilizzo della pista di atterraggio anche per altri scopi”.

Dopo il test di martedì 6 agosto, la piattaforma di Limone entrerà ufficialmente a far parte della rete regionale per l'atterraggio notturno come 153esimo sito.