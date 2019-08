Obiettivo abbronzatura per quasi tutti i vacanzieri, ma non per alcuni nuotatori dell’ASD Amico Sport, i quali sono stati impegnati domenica 4 agosto nel mare del rione Varigotti.

Giorgia Meritano insieme al partner Federica “Ica” Dutto e Paolo Ballatore in coppia con Michela Sammarco hanno conquistato le medaglie d’oro nel 3° Meeting Interregionale Special Olympics “Mezzo Miglio”.