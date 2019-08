Tre case dichiarate inagibili in via Grandis a Borgo San Dalmazzo: evacuata una famiglia (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco, dei tecnici del Comune, degli agenti della Polizia municipale e del sindaco Gian Paolo Beretta, verso le 11 di questa mattina 13 agosto, in via Grandis a Borgo San Dalmazzo, dove si sono aperte delle evidenti crepe sulle facciate di tre abitazioni, dichiarate inagibili.

Solo una delle tre è stabilmente abitata e i due occupanti sono stati fatti evacuare. Per loro si sta cercando di trovare una soluzione. Un'altra è disabitata e la terza, casa Grandis, è abitata saltuariamente, in quanto i proprietari risiedono da un'altra parte.

All'origine di quanto accaduto forse il fatto che nei pressi delle case scorre un canale che potrebbe avere, nel corso del tempo, eroso il suolo causando un assestamento che ha prodotto il cedimento di parte dei pavimenti e le vistose crepe sulle facciate esterna.

La strada al momento risulta chiusa per consentire ulteriori controlli e verifiche e accertare la situazione delle altre abitazioni della zona per scongiurare nuovi, eventuali, danni. Non si registrano persone ferite.