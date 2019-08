Un inizio serata davvero peculiare per i vigili del fuoco di Cuneo, intervenuti a Borgo San Dalmazzo in corso Barale per il soccorso di un pappagallino domestico.

L'animale infatti, in piena autonomia, è volato dall'abitazione del proprio proprietario fino a un albero compreso nella proprietà privata di fronte.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con l'autoscala, che ha recuperato senza difficoltà l'animale riconsegnandolo al proprietario.