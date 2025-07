Briga Alta, i Vigili del Fuoco salvano un bovino ferito a una zampa

È durato diverse ore un intervento per soccorrere un bovino nel territorio comunale di Briga Alta.

Questa mattina, martedì 8 luglio, i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Ormea sono stati allertati per il soccorso dell'animale, che si trovava al pascolo e che è finito in una scarpata nella zona di Upega, ferendosi a una zampa.

L'allarme è scattato verso le 11.30, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato dapprima da terra per raggiungere l'animale, finito in una zona particolarmente impervia e poi, in seconda battuta, è intervenuto sul posto l'elicottero Drago 72 da Torino per procedere con le operazioni di imbracatura dell'animale che è stato poi condotto in zona sicura Madonna della Neve, dove è atteso l'intervento del veterinario.