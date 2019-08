Si è spento Ugo Rabo, stimato farmacista prima a Saluzzo e, poi, a Verzuolo

Si è spento, all’età di 81 anni, Ugo Rabo, stimato farmacista saluzzese.

Era un volto conosciutissimo, nell’ex capitale del Marchesato e non solo, sia per la professione svolta, sia per l’attività di professore di chimica, che aveva portato avanti alle ex “Magistrali”, oggi Istituto Soleri-Bertoni.

Per anni aveva gestito la farmacia di famiglia, in Corso Italia, per poi spostarsi a Verzuolo, dove aveva gestito la farmacia San Bernardo, prima di affidarla alla figlia Elisabetta.

Era un professionista stimato, punto di riferimento per la sua bravura e competenza nelle materie scientifiche.

A Saluzzo aveva abitato nel centro storico della Città, in via Salita al Castello, prima del trasferimento nel centro cittadino.

Oltre alla figlia Elisabetta, Ugo Rabo lascia la moglie Franca, anche lei insegnante.

Il rito esequiale verrà celebrato domani, mercoledì 28 agosto, alle ore 15, nella Cattedrale di Saluzzo. Dopo la funzione religiosa la cara salma proseguirà per il Cimitero di Sampeyre dove riposerà presso la tomba di famiglia.