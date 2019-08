Tiberio e Ron: in canile da quando erano cuccioli

L’Associazione Anpa Alba, Langhe e Roero (Associazione Nazionale protezione animali e dell’ambiente) oggi vi ripresenta Tiberio, Ron e Rocky.

Tiberio e Ron sono due maschietti, rispettivamente di 8 e 12 kg. Sono buonissimi e dolci, socievoli e affettuosi, circa un anno, taglia medio piccola. Sono arrivati in canile da cuccioli e sono ancora qui, in attesa che qualcuno si accorda di loro. Non lasciate che crescano nel box di un canile!

Rocky è un maschio di circa due anni, taglia medio piccola, 11 kg di peso, molto bello e simpatico. Nonostante il suo carattere dolce e buono, purtroppo è ancora in canile. Molto socievole, va d’accordo con tutti, sia cani che gatti!



Seguiteci su Facebook: @Anpa Alba Langheroero

Per contatti telefonare 0173/263941 - Cesare 335/8129997 - Claudia 347/1825492