Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada in via Beinette a Peveragno. L'incidente si è verificato questa mattina, sabato 31 agosto, intorno alle 9.

Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e l'emergenza sanitaria.

Grave l'uomo alla guida del mezzo. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo, in codice rosso.