A Cuneo torna il "pranzo degli amici e dei vicini" a favore della comunità minori Emmanuele

La Comunità Minori Emmanuele, servizio storico della cooperativa Sociale Emmanuele, aperta nel 1990 per rispondere al bisogno di accoglienza di minori in condizione di disagio sociale del nostro territorio, invita tutti sabato 7 settembre 2019 al consueto appuntamento annuale con il “Pranzo degli amici e dei vicini”. L’appuntamento è previsto per le ore 12.30 presso l’area verde della comunità minori in via Fontanelle 6 a Cuneo (frazione San Rocco Castagnaretta).

L’iniziativa, ormai una tradizione che viene ripetuta da 5 anni e ha sempre destato interesse e partecipazione, si colloca all’interno dei festeggiamenti di San Sereno della frazione di Cuneo in cui è collocata la Comunità.

Il pranzo vuole essere un’occasione per incontrare e ringraziare vecchi e nuovi amici della comunità e della cooperativa, che negli anni hanno sostenuto con il volontariato e con il proprio tempo il progetto, ma anche un’occasione di apertura e conoscenza della struttura al territorio. La comunità, infatti, persegue con i suoi valori l’appartenenza al territorio e l’apertura allo scambio con il territorio locale.

Come tutti gli anni sono molte le persone e le organizzazioni che sostengono l’iniziativa: si ringranzia in particolare il comitato organizzatore di San Sereno (che fornisce tavoli e panche) e la Cassa Rurale e Artigiana di Boves (che mette a disposizione il tendone per il pranzo).

Per avere informazioni o prenotarsi è possibile contattare la Comunità Emmanuele al numero 0171/344262 o al cellulare 3285436036.