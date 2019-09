Fiera del Peperone di Carmagnola: aperta fino a domenica la mostra “70 anni in 70 ricette” impreziosita dalle vignette del cartoonist Tiziano Riverso

C’è tempo fino a domenica prossima per visitare “70 anni in 70 ricette” la mostra presente nel villaggio del Peperone, che comprende tutte le ricette degli “Ambassador del Peperone” e dei partecipanti al contest.

Le ricette sono esposte nella sala “Crumiro” del villaggio ideato da Renata Cantamessa, conosciuta come Fata Zucchina, stanno riscuotendo un grande successo anche perché tramite collegamento con Qcode il pubblico può acquisire direttamente sul telefonino la ricetta. Nella sala cono esposte anche le vignette sul tema del contest dedicato ai 70 anni della manifestazione realizzate dal fumettista Tiziano Riverso, che per l’occasione ha realizzato il logo, le caricature di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e Tinto, Nicola Prudente, di tutti i partecipanti alla finale ed in particolare un sagomone, collocato all’entrata della mostra, che permette a tutti i farsi fotografare con la scritta di “Peperone ambassador”

La Fiera ad ingresso libero si svolge nel centro della città di Carmagnola con orario di apertura fino a sabato dalle 18 alle 24, domenica 8 settembre ultimo giorno con orario dalle 10 alle 24.

Maggiori informazioni su www.sagrapeperone.it