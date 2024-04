Agrinatura 360°, tutto pronto a Narzole per la seconda edizione

Tutto pronto a Narzole per la seconda edizione di "Agrinatura 360°". Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il 27 e il 28 aprile la grande festa degli agricoltori di Narzole che omaggia la rinascita primaverile della natura.

L’intensa due giorni partirà sabato pomeriggio (ore 17) presso il salone di casa Balocco (entrata davanti alla chiesa patronale) con un interessante convegno dal titolo: "Nuovi alleati per i nostri allevamenti e le nostre culture". Si approfondiranno argomenti importanti per gli agricoltori e per i consumatori, che riguardano il presente ma sempre più influiranno sul futuro dell'agricoltura.

Relatori esperti parleranno di: "Biocontrollo con insetti utili anche nelle stalle", "Biostimolanti amici delle piante", "Sostenibilità nelle aziende agricole", "Utilizzo dei droni in agricoltura".

Chiuderà la giornata (ore 20.30), presso i locali dell'Oratorio, la "Cena contadina": antipasto piemontese, lonza tonnata, torta salata agli asparagi, salsiccia e patate, dolce e caffè, tutto a 20 euro; prenotazioni al 340 642 4394. A seguire musica con Gigi dj.

Domenica 29 aprile si comincerà alle 10 con il grande raduno dei trattori che percorrerà a ritroso la storia di questi mezzi dai giorni nostri fino agli albori, ma ci sarà anche il primo raduno per l'infanzia dove i bambini potranno portare e esporre i loro minitrattori. Saranno presenti anche altre macchine e attrezzature agricole, insieme a un’esposizione florovivaistica. Contemporaneamente apriranno anche gli stand dell’“Agricoltura vista dagli studenti”.

Sempre alle 10 prenderanno il via i laboratori agricoli e dei vecchi mestieri, dedicati in particolar modo ai più piccoli e alle famiglie.

Per chi lo desidera e su prenotazione, alle 12.30 e sempre presso l'oratorio, si potrà consumare il "Pranzo contadino": salsiccia di vitello, insalata russa, flan di asparagi con fonduta, rigatoni pasticciati al forno, arrosto con patate, dolce e caffè (euro 25); prenotazioni al 340 642 4394. Per tutta la giornata ci sarà il servizio bar e l'accompagnamento musicale con Gigi Dj.