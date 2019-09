Torna a Fossano la Run Around, la staffetta intorno al castello degli Acaja

Mercoledì 18 settembre, a Fossano, torna Run Around, corsa a staffetta di 2 persone su percorso intorno al Castello dei Principi d'Acaja. La 5ª Run Around, organizzata dalla A.S.D. Sportification con il patrocinio del Comune di Fossano, sotto l’egida della U.I.S.P., è una gara podistica competitiva di corsa su strada a staffetta aperta a tutti gli atleti in possesso di regolare Certificato Medico Agonistico.

Ogni staffetta dovrà essere composta da due atleti, la gara si svolgerà su percorso cittadino ad anello di mt. 800, sviluppato su saliscendi "corribili" interamente intorno al Castello degli Acaja, con cambio a ogni giro e con classifica stilata su numero di giri percorsi da ogni staffetta. In caso di parità di giri varrà il tempo finale. Il servizio di cronometraggio con chip sarà curato da WEDO Sport.

I concorrenti non devono essere necessariamente tesserati ad enti o società sportive ma hanno l’obbligo di consegnare, all’atto dell’iscrizione, il certificato medico per attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità. Per tutto quanto non espressamente citato farà fede il regolamento UISP.

Le coppie che si possono iscrivere sono al massimo 100. Occorre affrettarsi, dunque contattando Daniele al numero 335 529 5822 o Silvia al 335 773 7050 o collegandosi al sito www.sportification.it.

Due i turni di gara previsti:

- alle ore 19 per concorrenti di età comprese tra i 16 e i 18 anni (durata 30 minuti);

- alle ore 20 per i maggiori di 18 anni (durata 60 minuti).

GARA 18+

La gara si svolgerà nella serata di mercoledì 18 settembre con il seguente programma:

- dalle ore 18.30 distribuzione pettorali e pacchi gara presso SPORTIFICATION in Via Cavour 17, Fossano;

- ore 19.45 briefing tecnico;

- ore 20.00 partenza;

- dalle ore 21.15 premiazioni e ricco ristoro per tutti i partecipanti con cibo e birra di qualità.

ISCRIZIONI

L’iscrizione, di 30 euro a coppia, va effettuata entro e non oltre venerdì 13 settembre presso la sede di SPORTIFICATION, in Via Cavour 17 a Fossano, consegnando il certificato medico agonistico, oppure online sul sito web www.wedosport.net. Chiusura iscrizioni alla 100ª coppia.

L’iscrizione dà diritto a: pacco gara, assistenza su tutto il percorso, rifornimento ad ogni giro, cena di fine gara.

GARA 16/18 ANNI La gara si svolgerà nella serata di mercoledì 18 settembre con il seguente programma: - dalle ore 18.30 distribuzione pettorali e pacchi gara presso la corte del Castello degli Acaja di Fossano; - ore 18.45 briefing tecnico; - ore 19.00 partenza; - dalle ore 21.15 premiazioni e ricco ristoro per tutti i partecipanti. ISCRIZIONI L’iscrizione, di 15 euro a coppia, va effettuata presso la sede di SPORTIFICATION, in Via Cavour 17 a Fossano, consegnando il certificato medico agonistico, oppure online sul sito web www.wedosport.net. L’iscrizione dà diritto a: pacco gara, assistenza su tutto il percorso, rifornimento ad ogni giro, cena di fine gara.