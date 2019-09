Amici di Zampa vi aspetta con tanti ospiti

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.

Iniziamo con i nostri amici gatti.

Ciko è un bellissimo e simpaticissimo gattino di circa 3 mesi, in cerca di casa! Obbligo di futura sterilizzazione!

Gatta di circa 3 anni, sterilizzata, test Fiv Felv negativi, dolcissima! Non sopporta la convivenza con gli altri gatti, quindi in gattile si sente molto a disagio... viene data in adozione come gatta unica.

Ora vi presentiamo i nostri amici cani.

Lei è Mami, il nome racchiude la sua storia... È arrivata in canile oltre un anno fa.. col pancione… pochissimi giorni dopo ha avuto 4 bellissimi cuccioli. Loro ovviamente sono stati subito adottati, lei invece si trova ancora in canile. Ha già passato un inverno chiusa nel box e vorrebbe tanto poter passare il prossimo in una casa. È po' timida… sta sulle sue… ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze, ama le coccole come tutti gli altri cani!

Moro cerca una famiglia: taglia piccola, dolce e obbediente. Venite a conoscerlo, ne vale davvero la pena!

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697