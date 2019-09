Cercatore di funghi disperso a Esterate, sopra Entracque: attivati vigili del fuoco e soccorso alpino

AGGIORNAMENTO DELLE 15.15: è stato ritrovato illeso l'escursionista disperso a Crissolo. Gli uomini impegnati nelle ricerche stanno trasferendosi a Esterate dove sta per giungere anche il mezzo UCL (Unità di Comando locale) dei vigili del fuoco, da dove verranno coordinate le ricerche.

E' delle 13.30 circa l'allarme giunto al comando dei vigili del fuoco di Cuneo, allertati per la ricerca di un uomo che risulta disperso sopra Entracque, a Esterate.

Due persone - sembra parenti - erano in zona per la ricerca di funghi quando avrebbero deciso di dividersi. I due non sarebbero quindi più riusciti a ritrovarsi. Uno di loro ha chiamato i vigili del fuoco, attivando le ricerche

Adesso il telefono risulta non raggiungibile, anche perché la zona, per lo più, +non è coperta dal segnale telefonico.

I vigili del fuoco, già impegnati nella ricerca persona nella zona del Monviso, si stanno organizzando per la ricerca assieme al soccorso alpino della Valle Gesso. A supporto anche i volontari di Busca. L'elicottero, che sta sorvolando la zona sopra Crissolo, probabilmente verrà dirottato sulla zona per cercare di localizzare il disperso.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI