150 anni dalla nascita di Vittorio Emanuele III: i Savoia a Vicoforte a novembre

Emanuele Filiberto di Savoia e alcuni membri della famiglia reale a Vicoforte? Uno scenario già visto nel recente passato e che si ripeterà sabato 16 novembre presso la città del Santuario, dove riposano le spoglie di Vittorio Emanuele III e della regina Elena.

Il penultimo re d'Italia, infatti, nacque a Napoli l'11 novembre 1869 e quest'anno ricorre il 150 anniversario della sua venuta al mondo; per questa ragione, si sta organizzando un appuntamento di nicchia all'ombra della cupola ellittica più grande del mondo, che coinvolgerà anche il filosofo Diego Fusaro e il cardinale Severino Poletto.

Si tratta, come detto, di un déjà-vu: era infatti il 18 dicembre 2017 quando Emanuele Filiberto, in compagnia di suo padre, Vittorio Emanuele, e di sua madre Marina (oltre a Serge di Jugoslavia), giunse a Vicoforte per rendere omaggio alle salme dei nonni appena traslate nel Monregalese.

A distanza di quasi due anni da quel giorno, si profila all'orizzonte un nuovo momento di elevato prestigio per la basilica vicese, che, per l'occasione, dovrebbe ospitare all'incirca mille guardie d'onore.