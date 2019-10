"Le manovre per la vita": anche Cuneo, Savigliano e Saluzzo partecipano alla giornata nazionale

Ritorna, domenica 13 ottobre in oltre 500 piazze italiane "Una Manovra per La Vita" l’iniziativa promossa dalla SIMEUP (Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) che quest’anno, oltre alla manovra antisoffocamento prevede anche l’insegnamento del massaggio cardiaco.

Sul territorio dell’Asl CN1 gli istruttori della SIMEUP intervengono con postazioni in 2 sedi: a Saluzzo in piazza Risorgimento e a Savigliano in piazza del Popolo, con volontari del soccroso insieme a medici e infermieri, tra le ore 8:30 e le 13. Saranno svolti brevi corsi gratuiti della durata di 15-20 minuti, ripetuti nel corso della mattinata, per l’addestramento dei partecipanti con l’ausilio di specifici manichini, per acquisire le abilità pratiche necessarie.

A Cuneo i medici della Pediatria dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle saranno invece presenti in piazza Galimberti 14 (angolo corso Nizza), dalle 10 alle 17, per spiegare le manovre di disostruzione delle prime vie aeree nel bambino in caso di inalazione di corpo estraneo e la tecnica per effettuare il massaggio cardiaco nel bambino.