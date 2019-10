Martedì 8 ottobre primo appuntamento con “Il folle d’Oro – Premio Giovanni Mellano”

Martedì 8 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena il promo appuntamento con l’XI edizione del Folle d’Oro premio Giovanni Mellano organizzato dall’associazione La Corte dei Folli.

Il primo appuntamento di martedì 8 ottobre alle 20,45 sarà con Bon Mariage del Teatro Impiria di Verona di Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari e Andrea Castelletti.

Nella Francia dell’Illuminismo, Monsieur Batteux e il Marchese Parraunet sono due appassionati filosofi che si trovano finemente ad argomentare sugli aspetti del matrimonio e il suo contrario. Ma ogni loro teoria viene regolarmente mandata all’aria dalle figure femminili che si abbattono come cataclismi su quello che vorrebbe essere un tranquillo pomeriggio: la moglie risoluta nel voler redimere il marito libertino, la figlioletta adolescente che avanza con impeto negli inesplorati territori dell’amore, la giovane amica che l’amore invece lo provoca e un’affascinante profittatrice che fa della seduzione un’affilata ama. In un susseguirsi di imprevedibili situazioni e di serrati colpi di scena, l’essere del filosofo viene raggirato dalle seduzioni e dall’ordine di famiglia. Una classico vaudeville in costume basato sul tipico schema moglie-marito-amante-terzo incomodo, dove una forte vena di umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui ciascun spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove sta la Verità.