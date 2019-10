Al via la XV^ edizione della rassegna musicale Incontri d'Autore a Cuneo: aperte le prevendite

Sabato 12 ottobre dalle 11 alle 16 in Promocuneo, Corso Kennedy, 5f a Cuneo,

inizia la prevendita dei biglietti della Rassegna Musicale Incontri d’Autore 2019/2020 giunta alla sua 15^ edizione. La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.



Di seguito il programma con i dettagli di ogni appuntamento.



Domenica 27 ottobre 2019 alle ore 16 a Cuneo in Sala San Giovanni: Trio Gustav in …Emozioni con Francesco Comisso violino, Dario Destefano violoncello, Olaf John Laneri pianoforte.



Domenica 10 novembre 2019 alle ore 16 a Cuneo Sala San Giovanni: La nuit et ses prestiges con Federico Bricchetto al pianoforte.



Domenica 1° dicembre 2019 alle ore 16 a Cuneo Sala San Giovanni: Magnificat con

Orchestra e Coro Ego Bianchi, diretto da Sergio Daniele in collaborazione con Comitato provinciale UNICEF di Cuneo.



Domenica 5 gennaio 2020 alle ore 16 a Cuneo in Sala San Giovanni, Concerto Augurale con l'Ensemble La voix humaine.



Domenica 19 gennaio 2020 alle ore 16 a Cuneo in Sala San Giovanni con il Duo concertant de l’Opéra de Nice composto da Vera Novakova violino, Maki Belkin pianoforte.



Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 16 a Cuneo Sala San Giovanni: omaggio al Compositore Enrique Granados con Stefano Vagnarelli violino, Milena Punzi Anfossi violoncello, Gianmaria Bonino pianoforte



Domenica 22 marzo 2020 alle ore 16,00 a Cuneo Sala San Giovanni: Musica … in stile Classico con l'Orchestra della Centrale - Ramon Bassal violoncello solista



Ingresso al singolo concerto, 5 euro. I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it e la domenica in Sala San Giovanni dalle ore 15.

Informazioni: Tel. 0171 698 388 - 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it

Biglietti on-line: www.promocuneo.it



EVENTI SPECIALI



Lunedì 25 novembre 2019 - ore 21,00 – Cuneo Teatro Toselli

Pensieri e Parole: quando essere Donna è Arte

Accademia Teatrale G. Toselli - Chiara Rosso vocalist, Enzo Fornione pianoforte

in collaborazione con Soroptimist International Club di Cuneo e Donne per la Granda

Biglietti 5 euro



Martedì 31 dicembre 2019 - ore 22,00 – Cuneo Teatro Toselli

Concerto di Capodanno

Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas

E … a mezzanotte il brindisi nel foyer!

Biglietti da 30, 20 e 10 euro



Domenica 16 febbraio 2020 - ore 16,00 – Cuneo Teatro Toselli

La vedova allegra di Franz Lehàr

Compagnia d’operetta Elena d’Angelo

in collaborazione con Croce Rossa Italiana Sezione di Cuneo

Biglietti da 15 e 10 euro



Domenica 8 marzo 2020 - ore 16,00 – Cuneo Sala San Giovanni

Talenti al femminile

in collaborazione con Soroptimist International Club di Cuneo

Biglietti da 5 euro