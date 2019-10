Casa sua era diventata punto di riferimento per lo spaccio di cocaina: arrestata una 23enne ad Alba

I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto, in flagranza del reato, una ragazza albanese di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, avuta notizia di un continuo andirivieni di giovani da e per un condominio di Alba, hanno predisposto uno specifico servizio finalizzato ad appurare il motivo di tale “traffico”, scoprendo che un appartamento della struttura era diventato il punto di riferimento di alcuni consumatori di cocaina per l’acquisto della sostanza.

Dopo avere individuato e fermato un paio di assuntori che avevano appena acquistato lo stupefacente dentro il condominio, i Carabinieri sono entrati nella struttura individuando l’appartamento, sottoponendolo a perquisizione e rinvenendo circa 30 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.

La giovane donna residente nell’appartamento veniva pertanto dichiarata in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel medesimo contesto, i due albesi acquirenti della cocaina venivano segnalati alla Prefettura di Cuneo quali assuntori di stupefacenti.