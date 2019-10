Niente persone, cartoni e coperte: nessuno dorme più nel sottopasso del Movicentro di Cuneo

La questione resta sempre quella del degrado, dai ciclisti sotto i portici alla sporcizia e all'assenza di controlli. "Il Comune ha preso in considerazione le deiezioni canine, emanando un'apposita ordinanza, ma non ha preso in alcun modo in esame il problema delle deiezioni umane sul piazzale della Libertà e sotto i portici di corso Giolitti nel tratto terminale", scrive.

Era stata più volte chiesta l'installazione di un bagno pubblico così come uno sfoltimento dei cespugli, perché non fossero usati come bagno.

"Il Comune ha abbandonato al suo destino quest’area sempre più degradata, sempre più sporca, sempre più frequentata da persone equivoche. E' una scelta quella di concentrare in quest’area tutto il degrado possibile? Ai turisti che vengono (giustamente) accompagnati a passeggio lungo via Roma e piazza Galimberti, perché non viene anche mostrata questa parte di Cuneo che architettonicamente sarebbe di pregio? Forse perché ci sarebbe di che vergognarsi?", la conclusione della lettera.