Quattro statuette a New York per il corto "Triangle": ancora successi per l'attore di Marene Andy Barreca

Il cortometraggio “Triangle”, che vede come attore protagonista il cuneese Andrea Barreca, continua a mietere successi.

Dopo gli importanti riconoscimenti al Venus International Film Festival di Las Vegas, arrivano altre quattro statuette al Cutting Room International Short Film Festival di New York.

I premi: Miglior Thriller internazionale, Miglior Regia internazionale a Cataldo De Palma, Miglior Attore internazionale a Diego Violante e Miglior Direttore della Fotografia a Davide Piazzolla.

Andrea Barreca ha origini braidesi e vive a Marene. È ancora incredulo: “È il nono premio in pochi mesi e ne siamo onorati ed orgogliosi. Grazie a tutta la crew che ha preso parte al film, ma soprattutto ai miei soci Diego Violante e Cataldo De Palma. Quando fondammo 'Top Players Production' non ci saremmo mai aspettati di arrivare fino agli Stati Uniti ricevendo standing ovations, e di essere pluripremiati. Grazie a Fabrizio Portalupi per il supporto al film e per tutto ciò che ci ha insegnato. Una serata memorabile sulla 34a di Manhattan”.

“Triangle” è uno short film thriller. È prodotto dalla Top Players Production, con base a Torino, formata da Andrea Barreca, Cataldo De Palma e Diego Violante.

La trama di “Triangle”. Tre amici di vecchia data si riuniscono per la tradizionale escursione di pesca al fiume. Battute goliardiche, sigarette e birre scandiscono la giornata fino al crepuscolo. Radunatisi attorno al falò e complice la luna piena, le chiacchiere degenerano nel racconto di una leggenda su di un’antica torre poco distante dall’accampamento. Tra la sfida e il gioco, il trio si avventura nel bosco in cerca della torre abbandonata. Quel che vi trovano però interrompe le risate e la complicità, mettendo in luce segreti e retroscena inaspettati celati dietro l’apparenza di una grande amicizia… Può una leggenda trasformarsi in realtà?

“L’idea di questo short film nasce da una monolocation che avevamo - spiega Barreca -. Una torre, dove abbiamo costruito una storia basata su leggende reali del Torinese, aggiungendo azione, suspance, intrecci amorosi e varie altre tematiche”.

Tanti i progetti futuri. Come ci aveva raccontato ad agosto, la sua casa di produzione Top Players Production punta a Netflix con una serie tv thriller strutturata in otto puntate. Insomma, sentiremo ancora parlare di lui...