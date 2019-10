In centocinquanta alla passeggiata in "rosa" a Sanfrè

Abbigliamento casual/sportivo e fiocchetto rosa, simbolo per la lotta contro i tumori. Centocinquanta persone hanno aderito alla passeggiata serale in "rosa" a Sanfrè.



Anziani e famiglie con bambini, sono partiti tutti insieme dalla piazzetta del Comune Sanfredese percorrendo a piedi le vie del paese decorate da palloncini e nastri.



L'importante numero di partecipanti, si è reso possibile, anche grazie alle favorevoli temperature registrate di 20 gradi. La passeggiata è stata organizzata dall’Associazione “Noi Come Te" donne operate al seno, in collaborazione con i Clown Grandi Cuori di Bra, il gruppo "Le amiche del martedì" e il Comune di Sanfrè.



Conclusa la camminata l'Associazione ha dedicato un momento conviviale con panettone, te caldo, stuzzichini di salsiccia, messi a disposizione dai commercianti di Sanfrè nella piazza davanti al Comune.



"Un grazie particolare va ai sanfredesi per la presenza sui progetti di prevenzione che organizziamo alla bocciofila di Bra tutte le settimane. In un piccolo paese - spiega Norma Costantino, presidente dell'associazione “Noi Come Te" donne operate al seno - siamo riusciti a coinvolgere tante persone, anche chi non riusciva fisicamente a partecipare alla passeggiata per problemi dovuti all'età avanzata, ma si è fatto trovare davanti alla propria porta di casa lungo il percorso. È la prima volta che vedo tanto entusiasmo per una giusta causa volta a sensibilizzare le persone su una tematica importante come quella del tumore al seno, ricordando quanto sia fondamentale la prevenzione. Sono felice, perché ci hanno davvero creduto"