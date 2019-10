Stalking nei confronti della ex fidanzata: giovane condannato a sei mesi di reclusione

La loro breve convivenza era durata solo pochi mesi nel 2018, dopo un fidanzamento iniziato oltre sette anni prima, quando entrambi erano ragazzini. Lui non si era voluto rassegnare alla fine della storia e la sua ex fidanzata se lo trovava sotto casa, alla fermata del pullman, nel tragitto dall’ufficio in cui lavora a Cuneo.

Nessuna violenza o minaccia nei suoi confronti, ma una forma di insistenza che il giudice ha riconosciuto come stalking, reato per il quale il giovane è stato condannato oggi a 6 mesi di reclusione (pena sospesa). Dovrà pagare un risarcimento alla ragazza, costituita parte civile, di 5mila euro.

Quando l’imputato se n’era andato dall’abitazione, nella quale l’ex compagna aveva vissuto ancora per alcuni mesi, aveva iniziato a chiedere con messaggi continui – arrivando ad inviarne fino a 500 al giorno - chiedendo che gli venissero restituiti oggetti e arredamenti di casa. Dopo lei era tornata a vivere con i genitori, ma lui si appostava anche lì. I carabinieri erano intervenuti trovando nell’auto dell’imputato un coltello a serramanico, una seconda lama nel cruscotto e una mazza da baseball nascosta sotto il sedile posteriore.

Il ragazzo aveva continuato a perseguitare la ex anche quando la ragazza aveva iniziato una nuova relazione con un altro ragazzo. Quest’ultimo aveva raccontato in tribunale di essere stato seguito in auto più volte dall’imputato e infastidito sia sul cellulare che su Facebook.

Colpito da un ordine restrittivo, l’imputato aveva continuato ad essere ossessivo nei confronti dei due fino al mese di novembre 2018 quando, dopo la querela e un altro provvedimento di divieto di avvicinamento, i comportamenti molesti erano cessati.

Il pm aveva chiesto la condanna a due anni: “Lui non era un semplice ex fidanzato geloso. I sei mesi di appostamenti non li racconta solo la persona offesa: ci sono stati anche tre interventi da parte delle forze dell’ordine”.

L’imputato oggi in aula ha voluto minimizzare gli episodi: secondo il consulente del pm “tende a svalutare il significato giuridico delle accuse”.

Per la difesa, che aveva chiesto l’assoluzione, il tutto verteva intorno ad una relazione iniziata sui banchi scolastici e la cui rottura avrebbe creato “lacerazioni e problematiche” che l’imputato “cercava, soprattutto all’inizio, di ricucire” senza ad arrivare a compiere gesti “violenti né minacce sia durante il fidanzamento che dopo”. Dopo due ricoveri in ospedale, uno durato pochi giorni e uno più prolungato nell’ottobre 2018, non si erano sono più verificate problematiche di nessun tipo.