"In viaggio" a Fossano con l'associazione "Raggi da oltre confine"

Per la sera di sabato 26 ottobre c’era molto attesa sia per chi era direttamente coinvolto sia per chi aveva deciso di essere presente allo spettacolo. IN VIAGGIO non ha deluso!

Nell’aula Magna dell’Istituto G. Vallauri di Fossano, gremita di spettatori oltre ad ogni aspettativa, aleggiava quella suspance, quella attesa degna di un grande evento.

Alle 21, buio in sala, sul palco il presentatore Walter Lamberti, direttore del settimanale La Fedeltà di Fossano, rompe il ghiaccio. Si parte! Si parte per uno speciale Viaggio.

Sin dalle prime parole di Giampy (Giovanni Sandri) e di Elisa Daniele, rispettivamente Presidente e psicologa dell’Associazione RAGGIDAOLTRECONFINI, prossima a compiere 5 anni di attivita’, si capisce che sarà una serata ricca di emozioni, una serata che darà spunti per riflettere e per gioire.

Insieme presentano il progetto “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” che li vedrà presenti in 7 diversi istituti del cuneese coinvolgendo 35 classi, per il quale sono state raccolte delle offerte che hanno raggiunto oltre 1900 euro.

Presente alla serata e non solo, anche protagonista dello spettacolo, Mons. Derio, ora Vescovo di Pinerolo , che ha condotto gli spettatori con delle profonde riflessioni sul coraggio, relazioni, sogni, vita.

Proprio da un suo libro – UN SOGNO PER CAMMINARE - si ispira lo spettacolo IN VIAGGIO a cura dei 4SANGIU, giunto a Fossano alla settima edizione.

Le parole di Mons. Derio arrivano al cuore dei presenti che in assoluto silenzio assaporano il dolce percorso che li conduce ad una sorprendente meta. La musica dal vivo dei 4SANGIU, gruppo saviglianese composto da giovani non professionisti amanti della musica, spazia tra grandi successi italiani e stranieri; brani per tutti i gusti e tutte le età, sfiorando con delicatezza temi difficili, gridando con forza la bellezza della vita, senza compromessi, arrivando dritti al cuore come solo la musica può fare.

Durante lo spettacolo sono saliti sul palco, oltre a delle comparse, anche alcuni componenti della compagnia teatrale dialettale “La corte dei folli” di Fossano e alcune allieve della scuola di ballo “La Maison de la Danse” di Cuneo con coreografie di Simona Rivotti, direttrice della scuola. Una serata che ha lasciato nel cuore di tutti, sul palco e fra il pubblico, la voglia di continuare il viaggio della vita con ancor piu’ entusiasmo e grinta.