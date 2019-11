Ecco ‘BimbiBEE’: conferma a suon di appuntamenti

La settima edizione di "BEE - formaggi di montagna", in programma sabato 16 e domenica 17 novembre a Villanova Mondovì, vuole continuare a stupire, coinvolgere e affezionare fasce di spettatori sempre più eterogenee.

Dagli amanti dell’enogastronomia, "attirati" da "Mangiare in Piazza", dal "Mercato del Gusto" e dagli "Show culinari", agli appassionati di cultura, coinvolti dagli interessanti appuntamenti di "Librintavola".

Una serie di format ormai divenuti parte integrante del ricco cartellone di "BEE", così come "BimbiBEE", new entry del 2018: ad appena un anno dall’esordio, l’Amministrazione comunale di Villanova Mondovì e la Condotta Slow Food Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio hanno confermato ed implementato il calendario di eventi "formato famiglia", sviluppati intorno al tema della didattica e dell’intrattenimento.

Saranno ben sette le finestre aperte sul mondo dei bambini durante la ricca settimana di ‘BEE’, due dei quali dedicati esclusivamente alle scuole villanovesi.

Esordio fissato per le ore 9 di mercoledì 13 novembre, quando il teatro civico "Federico Garelli" ospiterà il laboratorio ludico/didattico "Latte e miele", dedicato ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Villanova Capoluogo e dei plessi di Madonna del Pasco e Branzola.

Il laboratorio sarà guidato dal produttore Nicaele Turco, ormai un amico di ‘BEE’: in programma un viaggio nel mondo delle api, alla scoperta del paziente lavoro che si nasconde dietro ogni goccia di miele.

"BimbiBEE" proseguirà sabato 16 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12, presso la biblioteca civica "Gallo Orsi", con il laboratorio "Cognitive dog" rivolto agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria di Villanova Capoluogo, Madonna del Pasco e Branzola.

A coordinare il laboratorio, Francesca Vinai, educatrice e psicologa/psicoterapeuta cognitivo comportamentale, in collaborazione con Watzy (pastore scozzese shetland) e Happy (border collie).

Attraverso la relazione diretta e l’esperienza con gli animali, i bambini avranno la possibilità di conoscere e confrontarsi con differenti modalità comunicative ed espressive, in una cornice ludica e di grande divertimento per tutti.

Sabato pomeriggio sarà, invece, la volta di due laboratori proposti in collaborazione con la Condotta Slow Food Monregalese, che andranno in scena nella struttura coperta e riscaldata di piazza della Rimembranza. Si comincerà alle ore 15,30 con "BEE My Honey", dedicato ai bambini da 5 a 9 anni.

Dopo l’incontro riservato alle scuole, tornerà alla ribalta l’apicoltore Nicaele Turco per un approfondimento a porte aperte sul fantastico mondo delle api, insetti laboriosi e delicati, svelandone vita e abitudini. Alle ore 16.30, poi, divertimento assicurato con "Mani in Pasta" dedicato, anche in questo caso, ai bambini da 5 a 9 anni, condotto da ‘Il Bottegone’ di Viola.

Sullo sfondo la storia delle castagne attraverso la voce narrante di Ettore Bozzolo, al centro del tavolo la frolla impastata proprio con la farina di castagne "di casa" nelle valli del Monregalese e non solo.

Domenica 17 novembre, in collaborazione con Confcommercio-As.Com. Monregalese, via Eula diventerà uno spazio bimbi a cielo aperto: dalle ore 10, "Pronti, gioco... via!".

Nel pomeriggio, alle ore 16, nella biblioteca civica "Gallo Orsi", il laboratorio "E' pronto! Storie a tavola", dedicato ai bambini da 3 a 9 anni. Una vera "scorpacciata di letture", in grado di far venire l’acquolina in bocca anche ai palati più schizzinosi, guidata dalle operatrici della cooperativa sociale "Il Girasole" di Genola.

Ovviamente il filo conduttore dei libri sarà il cibo: tra ricette bizzarre e racconti che faranno assaporare piacevoli momenti, per capire che il pasto non è solo necessario al corpo, ma anche un appagante momento conviviale.

Un menu, dunque, per avvicinarsi al sapore dei cibi attraverso il gusto della lettura. A seguire, alle ore 17, sempre presso gli accoglienti locali della biblioteca, si terrà il laboratorio "La tavolozza imbandita", dedicato ai bambini da 5 a 9 anni. Nuovamente in collaborazione con la cooperativa sociale "Il Girasole", partendo dalla lettura di un albo illustrato e stimolati dalle suggestioni del racconto, i bambini saranno invitati a sedere attorno ad una bella tavola apparecchiata che si trasformerà in un sontuoso banchetto, con tovaglie decorate e piatti colmi di pietanze succulenti.

Il tutto realizzato con cibi e colori naturali. La partecipazione ai laboratori di "BimbiBEE" e libera e gratuita, con iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi alla segreteria organizzativa di Esedra Pubbliche Relazioni (0174.552192).

"Sono molto orgogliosa del ricco ‘cartellone’ di BimbiBEE - dichiara Luisella Bergerone, consigliere con delega all’Istruzione di Villanova Mondovì - che, in appena un anno, è già divenuto parte integrante della nostra fiera.

Come Amministrazione comunale, riteniamo che la partecipazione ad un laboratorio ludico/didattico rappresenti un’esperienza di grande profilo formativo per i bambini, con la concreta possibilità di apprendere qualcosa di nuovo, che si tratti di un sapere manuale o di una sperimentazione.

Colgo l’occasione per ringraziare gli esperti che condurranno i vari laboratori: ho, infatti, riscontrato da parte di tutti professionalità e disponibilità, unite ad un grande entusiasmo".