Incidente sulla A6 all'altezza del casello di Altare: soccorsi mobilitati (FOTO)

Un'improvvisa e intensa grandinata ha colpito nel pomeriggio la Val Bormida e a causa dell'asfalto reso viscido dalla grandine si è verificato, intorno alle 18.15, un incidente sull'autostrada Torino-Savona poco prima del casello di Altare in direzione Torino.

Diversi i mezzi coinvolti. Sul posto immediato l'intervento dei soccorsi (Croce Rossa di Vado, Croce Rossa di Savona e l'automedica del 118) e dei vigili del fuoco.

Diverse (sembrerebbe nove in totale) le persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, nel sinistro che ha coinvolto circa una decina di veicoli: a seconda delle loro condizioni sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Cairo Montenotte e in codice giallo al San Paolo di Savona.