Incidente sulla tangenziale a Beinette: coinvolte due vetture, un furgone e un camion cisterna carico di gasolio

Incidente stradale verso le 17.30 a Beinette, nella zona della tangenziale, all'altezza del sovrappasso della ferrovia.

Nel sinistro risultano quattro mezzi coinvolti, tra i quali due vetture, un firgone e un camion cisterna da 12mila litri carico di gasolio. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari che hanno ppeso in cura le persone ferite, i vigili del fuoco, in particolare per le verifiche e la messa in sicurezza del mezzo pesante.

Sul posto anche i carabinieri di Peveragno.

I feriti sono cinque, 4 adulti e una bambina, di cui 2 praticamente illesi e tre in condizioni di media gravità. Uno è stato trasportato al Santa Croce, altri due al nosocomio di Mondovì.