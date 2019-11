Cuneo, aggressione in casa in via Luzzatti: ferita una 54enne

E' una cuneese di 54 anni la vittima dell'aggressione avvenuta nella notte appena trascorsa in via Luzzatti a Cuneo.

Dalle prime informazioni rese pubbliche si tratterebbe di una rapina andata storta: verso le 3.30 soggetti ancora non identificati nell'identità e nel numero preciso si sono introdotti nell'appartamento della donna entrando da una finestra.

La donna - sola in casa - ha ricevuto una coltellata al collo e si trova in questo momento all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Al lavoro sul caso le Volanti e la Squadra mobile della polizia, proprio in queste ore impegnate nei rilievi. Si attende anche di poter parlare con la vittima.