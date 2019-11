5 Cose da Fare per un Negozio Ecosostenibile

Preservare il nostro pianeta e le sue bellezze è una priorità di ogni essere umano.

Ogni giorno, milioni di persone compiono piccoli ma importanti gesti per facilitare la diminuzione dell’inquinamento e delle pratiche nocive per la terra.

Sempre più industrie, aziende e privati adottano uno stile di vita ecofriendly.

Se alcune tra le più grandi aziende al mondo hanno già aggiornato le proprie filiere di produzione per renderle più green, molte piccole e medie imprese possono fare altrettanto in pochi, semplici passi.

Se vi state chiedendo per quale altro motivo bisogna dare alla propria attività commerciale un’impronta ecosostenibile, sappiate che i millennials sono la generazione che ha più a cuore l’ecosostenibilità . E sono anche una generazione molto numerosa.

Ciò vuol dire che oltre alle ragioni etiche e umane dettate dall’amore verso il pianeta terra, esiste una valida ragione commerciale per mostrare il proprio impegno.

Dall’abbigliamento al cibo, al giorno d’oggi ogni settore richiede che le aziende dimostrino attenzione verso metodi di produzione che rispettino l’ambiente.

Ma cosa è concretamente possibile fare per rendere più ecosostenibile il proprio negozio?

Ecco 5 consigli pratici per mostrare sin da subito impegno e interesse.

1. Energia pulita

Molte compagnie del mercato libero energetico offrono tariffe ideali per le aziende, la cui energia viene interamente prodotta da fonti rinnovabili.

Nei negozi, l’aria condizionata e il riscaldamento possono rimanere attivi per tutto l’anno. Ecco perché il risparmio energetico è importante.

Trovate la tariffa più conveniente per voi e mostrate, esponendo un adesivo affisso sulla porta d’ingresso, il vostro impegno ecosostenibile a tutti i clienti.

2. Esposizione green

Qualsiasi oggetto o servizio vendiate nel vostro negozio, espositori, mensole e scaffali sono sempre utili.

Per questi elementi, fate in modo di utilizzare solo materiali naturali e riciclati, come legno, sughero o cartone.

Sì, esistono mensole originali, esteticamente accattivanti realizzate con cartone riciclato. Ottime idee per esporre prodotti e merchandising pubblicitario nel modo giusto.

3. Borse riciclabili

Quando si conclude una vendita e i prodotti devono essere riposti in busta, fate qualcosa di innovativo, originale e più bello da vedere delle solite shopping bag.

I sacchetti di carta personalizzati di Maxilia con nome e marchio della vostra attività sono lo strumento perfetto per pubblicizzare al massimo la vostra impresa.

Sacchetti alimentari, borse ecologiche di carta e scatole di cartone, tutti realizzati a partire da materiali riciclati di alta qualità, offrono ai vostri clienti la resistenza e l’originale ecosostenibilità che stanno cercando.

Si possono personalizzare con grafiche ricercate e complesse, per veicolare un messaggio pubblicitario che invogli tutti a volerne una uguale e per presentare un regalo nel modo migliore.

4. Scontrini più corti

Da un paio d’anni a questa parte, tantissimi negozi in tutto il mondo, grandi catene comprese, stampano ai propri clienti scontrini lunghi come antiche pergamene.

Uno spreco così non può essere accettato. Spesso, infatti, oltre ai dati fiscali indispensabili si aggiungono indicazioni per invitare i clienti a compiere diverse azioni (feedback, partecipazione a sondaggi, etc.).

Se volete fidelizzare i vostri clienti, fate in modo che ogni scontrino abbia un codice QR che, una volta scannerizzato con un dispositivo mobile, rimandi al vostro sito internet dove proporre tutto quel che desiderate.

5. Ottimizza i consumi

Molti negozi lasciano accesi computer, luci, termostati, TV e altri dispositivi anche durante la notte.

Se volete dare una mano all’ambiente, iniziate risparmiando sui consumi e spegnete i dispositivi che non servono quando l’attività è chiusa.

Installate lampadine a LED, timer per impostare ore di accensione e spegnimento, e riciclate qualsiasi apparecchiatura che non utilizzate più, come vecchi monitor o dispositivi obsoleti.

Se avete dei bagni, installate degli asciugamani elettrici.

Conclusione

Qualsiasi sia il vostro settore commerciale, esistono tanti accorgimenti che possono rendere il vostro negozio veramente ecosostenibile, ma soprattutto che possono farvi risparmiare molti soldi alla fine dell’anno.

In fondo, rispettare l’ambiente significa rispettare noi stessi e chi verrà dopo di noi. Un atto d’amore che fa bene a tutti, anche al vostro lavoro.