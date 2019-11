Frana in borgata Gamaudo a Busca con due persone isolate

Interventi della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, insieme con i tecnici comunali e la Polizia municipale La pioggia incessante da venerdì scorso ha reso necessario l’impiego continuo degli uomini dell’Ufficio tecnico comunale, della Polizia municipale e i volontari della Protezione civile e i Vigili del Fuoco volontari di Busca, intervenuti per allagamenti di cantine in tutto il fine settimana, nella scorsa notte e questa mattina.

Il sindaco Marco Gallo ha seguito costantemente la situazione. Le criticità maggiori sono una frana in borgata Gamaudo, nei pressi di Lemma, con due persone isolate: “Stiamo provvedendo in questo momento alla verifica dei danni – dice il sindaco - Intanto voglio ringraziare tutti i volontari e le persone impegnate su più fronti e in tante ore di seguito nell’opera di monitoraggio, prevenzione e soccorso”.