Vernante pronta ad ospitare la tappa dell'E-Rally di Monte-Carlo: ieri l'ultimo sopralluogo

Si è svolto ieri a Vernante il sopralluogo tecnico e logistico in vista dell’attesissima tappa dell’E-Rally di Monte Carlo, in programma per il 16 ottobre 2025. Il suggestivo borgo della Valle Vermenagna è stato scelto come tappa per la pausa pranzo del celebre rally elettrico organizzato dall’Automobil Club di Monaco.

A guidare la delegazione monegasca durante il sopralluogo è stato Jeremy Joffre, Commissario Generale dell’E-Rally, nonché organizzatore del Gran Premio F1 di Monaco e del Rally di Monte Carlo, figura di riferimento internazionale nel mondo del motorsport. Con lui erano presenti anche , Jacques Rossi, Romain Haut-Labourdette Luciano Cosco, quest’ultimo determinante nell’inserimento di Vernante tra le tappe ufficiali dell’evento, grazie anche al prezioso supporto locale di Marcello Bevilacqua.

Il percorso prevede l’arrivo delle auto elettriche da Limone Piemonte, con sosta e parcheggio in Piazza Vermenagna, cuore del paese, dove cittadini, turisti e appassionati potranno ammirare da vicino i veicoli in gara.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il territorio, promuovere la mobilità sostenibile e accogliere un evento di caratura internazionale in un’atmosfera festosa e alpina.

Il Sindaco di Vernante, Gian Piero Dalmasso, ha voluto esprimere il suo più sentito ringraziamento all’Automobile Club di Monaco per la fiducia accordata al paese, rivolgendo un ringraziamento particolare a Jeremy Joffre e Luciano Cosco, per l’impegno profuso nella realizzazione di questa tappa, e a Marcello Bevilacqua, per il prezioso lavoro svolto sul territorio.

“Per Vernante – ha dichiarato il Sindaco – si tratta di una grandissima opportunità: accogliere una manifestazione di questo prestigio significa promuovere il nostro paese a livello internazionale, ed è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità.”