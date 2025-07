Sosta gratuita per 10 camper in visita a Savigliano: la Giunta approva l’iniziativa turistica

La Giunta Comunale di Savigliano ha deliberato la concessione gratuita di parcheggi per dieci camper in occasione della visita turistica organizzata dall’Associazione Onlus “Arance di Natale – la solidarietà viaggia in camper”.

L’iniziativa, prevista per il 6 agosto 2025, rientra nelle politiche comunali di promozione culturale e turistica, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e favorire momenti di aggregazione sociale.

I camper potranno sostare gratuitamente in piazzetta Misericordia, posizione centrale e funzionale per partecipare alla visita guidata della città, dalle ore 12:00 alle ore 19:00 circa. Il tour, che partirà il 18 luglio da Susa e si concluderà l’8 agosto a Racconigi, include Savigliano come tappa fondamentale del percorso turistico solidale organizzato dal gruppo di camperisti vicentini.