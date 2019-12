Cuneo: rimossa dalla bozza di programma di sviluppo commerciale la nuova zona "L1"

La bozza del nuovo programma di sviluppo commerciale della città di Cuneo - presentata alle commissioni consiliari II^, IV^ e VII^ nella serata di martedì 3 dicembre - verrà discussa nel corso del prossimo consiglio comunale, ma priva dell'unica aggiunta vera e propria, la costituzione di una nuova area commerciale L1 ubicata in discesa Bellavista.

La modifica aveva scatenato nell'immediato le rimostranze dei consiglieri Manuele Isoardi e "Beppe" Lauria e nel corso della giornata successiva anche quelle di Confcommercio, dimostratasi nettamente contraria: "Recepite le dichiarazioni e a seguito di un'attenta riflessione - ha dichiarato l'assessore competente Luca Serale, sentito al telefono - abbiamo deciso che i tempi per una modifica di questo tipo non siano ancora sufficientemente maturi e di rimuoverla dalla bozza del piano".

L'area in questione aveva un'estensione di 17mila metri quadrati, che avrebbero in parte ospitato nuovi posteggi; dietro i dubbi dei consiglieri - nonostante in commissione sia stato ripetuto che nessuna proposta concreta fosse stata già presentata in riferimento all'area -, lo spettro dell'ipotetica costruzione di un nuovo centro commerciale.

"L'idea - prosegue Serale - raccoglieva l'istanza di un privato che, come amministrazione, non potevamo lasciare inascoltata ma non possiamo portarla ulteriormente avanti. Questa decisione dimostra una volta in più, e in aggiunta alle iniziative come i "regimi di aiuto", come la nostra Giunta sia sempre attenta al mondo del commercio".