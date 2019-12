Mondovì in lutto per la scomparsa di Mario Tonello

Sono ore di profondo cordoglio a Mondovì per la scomparsa di Mario Tonello, scomparso mercoledì 4 dicembre presso il nosocomio di Cuneo.

L'uomo, 68 anni, risiedeva in frazione Sant'Anna Avagnina ed era molto conosciuto nel capoluogo monregalese per via del suo impegno da vigile del fuoco volontario. Non solo: in passato era anche stato messo comunale.

"L'intera amministrazione cittadina - dichiarano in una nota dal palazzo municipale - e tutti i dipendenti si stringono alla moglie Franca, ai figli e alla famiglia di Mario".

Tonello lascia la moglie Franca, i figli Silvia e Davide e le sorelle Piera, Luciana e Caterina.

Il Santo Rosario sarà recitato alle 18 di oggi, giovedì 5 dicembre, presso l'ospedale di Cuneo, e alle 20.30 all'interno della chiesa parrocchiale di Sant'Anna Avagnina, che alle 15 di domani ospiterà i funerali.