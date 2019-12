Idee regalo per aiutare gli sfortunati ospiti a 4 zampe

Essendo ormai prossimi a Natale, il Rifugio Pinco Pallino di Fossano (frazione Cussanio 33) vi propone le iniziative inerenti alle feste per aiutare tutti gli animali ospiti del rifugio: il ricavato delle offerte sarà infatti usato per migliorare le loro condizioni di vita.

Iniziamo con la tradizionale festa del 26 dicembre “Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi”, l’unica festa dell’anno in cui lasciamo a disposizione di tutti i visitatori un cane per una passeggiata, con la speranza che qualcuno si innamori e decida di portarlo a casa con sè. Inizio della festa ore 14,30 con tante altre iniziative simpatiche per tutto il pomeriggio!



Ricordiamo inoltre le nostre proposte per i regali di Natale: il panettone del cuore, calendari e cesti che è possibile comporre anche inserendo gadget e le adozioni a distanza.

Per il week end di sabato 14 e domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 15,30, sarà possibile acquistare direttamente al Rifugio Pinco Pallino i nostri regali.

È possibile comprarli anche in altri punti: per conoscere quello più vicino e comodo per voi telefonateci al 333/8990717 oppure 334/3372507.