Bra, lievi lesioni per un 70enne caduto dalla bici in via Gandino

Oltre a quello verificatosi poco prima in frazione Roreto di Cherasco in un altro incidente ha coinvolto un ciclista nelle scorse ore, questa volta in via Gandino a Bra.

Erano circa le 13 di oggi, martedì 10 dicembre, quando un 70enne residente a Bra intento a percorrere la via a bordo della sua bicicletta è finito a terra in seguito all’urto con la portiera di una auto, una Volkswagen Golf, accidentalmente aperta dal suo conducente, un 55enne che aveva parcheggiato lungo la via.

Soccorso dalla Polizia Municipale di Bra, l’uomo ha riportato lesioni fortunatamente lievi.